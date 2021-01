David Gathu et Moses Kinyua sont deux jeunes kényans qui ont dû abandonner l’université par manque de moyens pour payer les frais de scolarité. Cette situation n’a pas été un frein pour ces passionnés de la robotique. Ils se sont associés pour réaliser leur rêve d’inventeurs. Les deux ont mis au point un bras prothétique biorobotique activé par les signaux du cerveau. Selon les explications de David Gathu, « il s’agit d’une prothèse de bras biorobotique du membre supérieur qui utilise les signaux du cerveau pour la main afin de la déplacer selon vos désirs. Cette main biorobotique utilise ces signaux cérébraux, les amplifie, les filtre et les convertit en courant électrique, lequel est encore poussé vers le circuit du robot, ce qui signifie qu’il peut convertir les pensées des utilisateurs en mouvement ».

L’objectif poursuivi à travers cette invention est d’aider les personnes ayant perdu l’usage de leurs mains ou de leurs membres. Avec ce dispositif, elles peuvent accomplir leurs activités quotidiennes et devenir totalement autonomes, indépendantes. Notons qu’il y a plus d’un million d’handicapés au Kenya, et cette prothèse fabriquée avec du bois recyclé et d’autres matériaux pourrait changer le regard de la société sur eux. Le directeur de la clinique de réadaptation de l’association des handicapés physiques du Kenya salue le génie des deux jeunes inventeurs et apprécie l’utilité de leur invention.

« Cela change la donne en matière d’amputation et de réhabilitation »

« La prothèse en particulier, en ce qui concerne la prothèse des membres supérieurs, est un aspect qui nous manquait. Où nous avons été très lents en termes de rééducation. De telles inventions ou un tel niveau de technologie servira à améliorer notre économie en matière de production mais aussi à la rendre plus acceptable pour la société » a-t-il déclaré. Il estime que le dispositif n’est pas encombrant et est plus facile à gérer pour les personnes handicapées. « Cela change la donne en matière d’amputation et de réhabilitation » se réjouit le médecin. La prochaine étape pour les deux jeunes inventeurs est de trouver les fonds nécessaires pour une production à plus grande échelle de leur invention.