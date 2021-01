Sacrée décision de Mark Zuckerberg qui a valu l’essor de plusieurs autres plateformes et moteurs de recherche. Il y a deux semaines, WhatsApp, la plateforme de messagerie mobile du groupe Facebook, avait fait l’annonce d’une modification de ses conditions d’utilisation concernant les données privées des utilisateurs. Après la critique générale soulevée par cette décision que le groupe vient de repousser de trois mois, il y a une vague de migration vers d’autres plateformes comme Telegram et Signal.

Dans le rang de ces géants de la tech qui ont profité de cette décision maladroite de WhatsApp, figure le moteur de recherche DuckDuckGo l’un des concurrents de Google. Au cours de la semaine dernière, DuckDuckGo, a établi un nouveau record personnel en obtenant pour la première fois en 24h, plus de 100 millions de requêtes. Contrairement au géant américain Google, DuckDuckGo qui a une existence de 12 ans, a comme objectif de respecter au maximum la confidentialité de ses utilisateurs.

Plus de 2 milliards de requêtes par mois

Ce record enregistré par la plateforme intervient également après deux années de croissance soutenue. Depuis le mois d’août 2020, le moteur avait commencé par enregistrer plus de 2 milliards de requêtes par mois. Même si le chiffre est véritablement faible comparativement aux 5 milliards de requêtes quotidiennes de Google, c’est déjà une bonne relance pour la plateforme qui rassure ses utilisateurs.

Pour en arriver là, DuckDuckGo a également développé des applications mobiles pour Android et iOS, mais aussi une extension dédiée à Chrome. Dans un tweet en septembre 2020, la société avait indiqué que plus de 4 millions d’utilisateurs ont installé les applications et l’extension. En somme, depuis l’annonce de WhatsApp, les plateformes qui offrent plus de garantie en matière de protection des données privées, sont priorisées par les internautes.