Dommages intentionnels et possession d’une arme offensive. C’est du moins les motifs pour lesquels un homme âgé de la trentaine a comparu dans la matinée de ce mercredi 13 janvier au tribunal de district de Wellington en Nouvelle-Zélande. Le mis en cause avait brisé les portes d’entrée en verre du bâtiment du Parlement néo-zélandais. Il était muni d’une hache selon les confidences qui ont été faites par le porte-parole de la police.

Des dommages aux panneaux

« L’homme a causé des dommages aux panneaux de verre mais n’a pas tenté d’entrer dans le bâtiment », a précisé la police. Pour l’heure, les raisons ayant motivé l’acte posé par l’homme ne sont pas encore connues et la police n’a pas fait de commentaires sur les motifs à cause du procès qui se déroule. Notons que le mis en cause a été autorisé à quitter le tribunal après son audience. Il a tout de même versé une caution.

Une nouvelle comparution le 28 janvier

Il a également été examiné par un psychologue et une infirmière médico-légale. Il comparaîtra à nouveau devant le tribunal de district de Wellington en Nouvelle-Zélande le 28 janvier prochain. L’attaque a tout de même amené les responsables parlementaires de la Nouvelle-Zélande à prendre de nouvelles dispositions pour sécuriser les lieux.