De nouveaux ambassadeurs accrédités au Bénin. Le chef de la diplomatie béninoise a reçu mercredi dernier, respectivement les copies figurées de leurs lettres de créance des nouveaux ambassadeurs du Brésil et de l’Afrique du Sud près le Bénin. La cérémonie a été suivie de la réception des lettres de cabinet de la nouvelle représentante résidente de l’Unicef au Bénin et du nouveau coordonnateur résident du système des Nations Unies.

Regina Célia de Oliveira Bittencourt, nouvelle ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérative du Brésil près le Bénin et Robina Marks, nouvelle ambassadrice de l’Afrique du Sud au Bénin ont présenté les copies figurées de leurs lettres de créance au ministre des affaires étrangères et de la coopération.

La diplomate Brésilienne était en poste au Burkina Faso depuis 2014. Les liens de coopération entre son pays et le Bénin seront d’avantage renforcés, a déclaré Regina Célia de Oliveira Bittencourt à sa sortie d’audience. A l’en croire, « quand on arrive ici, on voit que nous avons beaucoup de choses en commun ». La diplomate sud-africaine entend œuvrer pour le rayonnement de la filière ananas, a annoncé Robina Marks.

«Lorsque je suis arrivée au Bénin, j’ai goûté votre ananas qui est très doux. Je me suis demandé quelle expertise mettre en place pour promouvoir cette filière », a-t-elle fait savoir. Par ailleurs, Salvator Niyonzima nouveau coordonnateur résident du Système des Nations Unies au Bénin a été également reçu par Aurélien Agbénonci ainsi que Djanabou Mahondé, la nouvelle représentante résidente de l’Unicef au Bénin.