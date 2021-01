L’incivisme sur nos routes désormais régulé par la justice béninoise? Les nombreux décès dus aux accidents de la voie publique et notamment occasionnés par l’excès de vitesse des conducteurs de camions réprimandés à Abomey-Calavi? L’on est en tout cas tenté de le croire après un signal fort envoyé par la justice béninoise. En effet, le tribunal de première instance de deuxième classe de la commune a délivré un mandat de dépôt contre deux camionneurs hier jeudi 21 janvier auteurs d’accidents mortels .

Rien ne sera plus comme avant apparemment avec le signal fort qu’a lancé le parquet du tribunal de première instance de deuxième classe de la commune, jeudi 21 janvier. Deux agents de la société Ebomap, une entreprise spécialisée dans les Btp et qui a en charge plusieurs chantiers sur le territoire de la commune mis sous mandat de dépot après des accidents de circulation qui ont couté la vie à des béninois.

Les deux agents de la société Ebomaf auteurs d’accidents mortels ont été interpellés suite aux deux derniers cas survenus et qui ont occasionné des décès. Ils comparaîtront devant le juge lors de l’audience prévu pour le 24 février 2021. A noter que plusieurs décès ont été enregistrés ces derniers jours et a suscité la descente du ministre des infrastructures et des transports à la base de l’Entreprise à Hêvié, le 19 janvier dernier.