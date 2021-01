L’ancien rappeur béninois, Fo Logozo, est bientôt de retour sur la scène musicale béninoise. Il a lui-même donné l’information sur le réseau social Facebook, ce vendredi 22 janvier 2021. Dans une longue publication le membre de l’ancien groupe de rap Ardiess a donné les raisons de son absence. Il a par ailleurs exprimé son dégoût du showbiz béninois, il y a de cela trois ans, causé par « l’hypocrisie et de la méchanceté qui le caractérisaient, de ce refus de s’unir pour mieux avancer ».

Il a réalisé une belle prestation

La situation l’avait amené à jeter l’éponge et à dire adieu à la musique. Mais les choses ont changé à partir du moment où un de ses amis l’avait invité à l’anniversaire de sa tante. Quand celui-ci lui a demandé de faire une prestation, il a simplement décliné l’offre arguant qu’il n’avait plus « d’actualité » et que le public ne le « connaissait pas ». Cependant, suite à l’insistance de son ami, il a réalisé une belle prestation. « L’alchimie s’est une fois de plus produite. J’ai comme d’habitude fait bouger le public qui en redemandait et gourmand comme je suis je ne voulais plus descendre de scène(il faut surtout avouer que les billets de banque pleuvaient), mais il le fallait car Richard Flash le Guest Star piaffait d’impatience dans les coulisses(son show était époustouflant) » a-t-il laissé voir.

Fo Logozo a fait savoir qu’il a ensuite commencé avec des singles, tout en précisant avoir reçu beaucoup d’encouragement de plusieurs personnes. « Niyi Kosi’Beru Liamidi Ahmed Atindehou , Mav Dany Sergent Markus Toussaint Djaho ainsi que Raunybeatz sagbohan m’ont encouragé à sortir d’abord un EP histoire de prendre tout le temps pour faire un album impeccable et me voilà PRÊT » a-t-il notamment ajouté.