Le Comité national olympique et sportif béninois (CNOS BEN) a tenu ce samedi 16 janvier 2021 à l’Auditorium Marius Francisco au stade de l’amitié de Cotonou, son assemblée générale ordinaire. Au cours de cette assemblée générale, plusieurs décisions ont été prises par les 27 représentants des Fédérations sportives. Parmi ces décisions, il y a la fixation de la date de l’assemblée générale élective pour le renouvellement des membres du comité exécutif du CNOS BEN.

Dans ce cadre, les délégués ont mis en place d’une commission électorale de trois membres. Cette commission sera présidée par la secrétaire adjointe de la Fédération béninoise de basketball, Fernande Houngbédji. Les deux autres membres de cette commission sont Rock Quenum, président de la Fédération béninoise de taekwondo et Roosevelt Fosto de la Fédération béninoise de rugby. Cette commission est chargée de conduire le processus électoral dont l’aboutissement est le renouvellement des membres du comité exécutif le 13 mars 2021. Le mandat de l’actuel comité exécutif vient à terme le 20 mars.

Au cours de cette assemblée générale ordinaire, les délégués ont pu examiner les rapports d’activités et financiers du CNOS BEN de l’année 2020. On retient que le rapport d’activités tourne autour de trois domaines. Il y a le domaine de la promotion des athlètes d’élite. A ce niveau, le CNOS BEN s’est battu pour obtenir la conservation des bourses olympiques pour une dizaine d’athlètes tout au long de l’année 2020 et même au-delà et ceci jusqu’n juillet-août 2021. Le CNOS BEN a aussi mis à disposition de certains athlètes ayant une chance certaine de se qualifier pour les jeux olympiques de 2020 reportés à 2021, grâce à la solidarité olympique, une bourse de soutien.

Le CNOS BEN a aussi remboursé les frais de soins de certaines athlètes blessées. Au cours de l’année écoulée, le CNOS BEN aussi œuvré pour le renforcement de capacités des ressources humaines. Il en est de même dans le domaine de l’administration et du management de l’institution. A l’unanimité et par acclamations, ils ont adoptés ces deux rapports. Le programme d’activités de 2021 a aussi été adopté à l’unanimité. Les délégués ont aussi procédé à la désignation des auditeurs de comptes.