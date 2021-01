Plus de doute sur l’authenticité des actes délivrés par l’agence nationale d’identification des personnes et leur acceptation dans les institutions financières. Le ministre de l’économie et des finances a sommé les établissements financiers aux fins d’accepter les différents actes pour les dossiers d’ouverture et autres formalités bancaires.

Par note circulaire en date du 08 janvier 2021, l’argentier national, Romuald Wadagni a rappelé aux établissements financiers et de micro finances l’urgence d’accepter les actes délivrés par l’Anip en vue de permettre aux citoyens d’opérer en toute facilité. Une mise en garde qui sonne comme un avertissement du gouvernement après plusieurs plaintes des populations.

Il s’agit en effet, de l’acte de naissance biométrique, du certificat d’identification personnelle et de la carte nationale d’identité biométrique. Ces différents actes sont des documents officiels et devront être acceptés pour les opérations dans ces institutions, a fait savoir le ministre Romuald Wadagni.

«Je rappelle à tous les établissements teneurs de compte que les documents délivrés par l’Agence nationale d’identification des personnes (Anip) sont des documents officiels de la République du Bénin, conformément à la loi n°2017-08 du 19 juin 2017 portant identification des personnes physiques en République du Bénin et ses décrets d’application », a-t-il indiqué.