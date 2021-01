Les décisions de la Cour constitutionnelle de ce jeudi 7 décembre, relatives aux recours sur le parrainage et la prorogation du mandat du président de la République ont suscité la réaction du parti “Les Démocrates”. Dans un communiqué en date de ce vendredi 8 janvier 2021, le parti estime que la Cour constitutionnelle avait déjà renié sa compétence par la décision DCC no19-504 du 6 novembre 2019. Le parti rappelle que la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) a déjà rendu plusieurs décisions qui remettent en cause les modifications apportées à la Constitution béninoise, au code électoral et à la charte des partis politiques.

Avec la décision de la Cour constitutionnelle de ce jeudi, ce parti de l’opposition estime que «les décisions de la CADHP deviennent exécutoires incontestablement et sans restriction ». Alors, il réitère «son exigence du respect par l’Etat béninois des décisions de la CADHP et l’organisation d’une élection présidentielle inclusive, transparente et juste dans un climat apaisé ».

Le parti a invité par conséquent ses militants à rester mobilisés et sereins pour ne pas se mettre aux travers des dispositions disciplinaires de cette formation politique. Il invite aussi les militants à ne céder à aucune tentative de débauchage par le biais de trafic de parrainage.