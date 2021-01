Sur le plan social, deux sujets ont retenu l’attention des Évêques lors de la deuxième session de l’année pastorale 2020-2021 de la Conférence épiscopale du Bénin (CEB). Selon le vice-président de la CEB, Monseigneur Eugène Cyrille Houndékon, les Evêques sont préoccupés par l’augmentation de la pollution sonore dans les quartiers de nos villes et de nos villages. Alors, la Conférence épiscopale invite «les populations à une prise de conscience collective des conséquences néfastes de ce fléau sur leur bien-être ».

Et, «elle souhaite vivement que les diverses autorités civiles de notre pays poursuivent avec plus de détermination l’effort de sensibilisation en vue du respect de la législation en la matière ». Car, comme le souligne Saint François de Sales «le bruit ne fait pas de bien et le bien ne fait pas de bruit ». L’autre sujet qui a retenu l’attention des Évêques du Bénin au plan social est la recrudescence des accidents de circulation.

Importants dégâts matériels

La conférence a constaté que ces accidents «entraînent d’importants dégâts matériels mais aussi des pertes en vies humaines plongeant des familles dans le deuil et la détresse ». Et donc, elle exhorte «les populations à plus de responsabilités et surtout les conducteurs de tout véhicule (camions, voitures, motos) au strict respect du code de la route en vue de la préservation de leur vie et de celles des autres usagers ». La CEB encourage «le gouvernement à poursuivre ses efforts pour l’amélioration du réseau routier de notre pays ».