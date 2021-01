Pour les plus dubitatifs, les derniers doutes sont enfin levés sur la participation ou non de Patrice Talon à l’élection présidentielle d’avril 2021. Le chef de l’Etat sera bel et bien candidat pour un second mandat comme prévu. Et c’est à Adjohoun que le chantre de la rupture a enfin annoncé la nouvelle. Son périple de reddition de compte dont la deuxième phase a démarré le jeudi 6 janvier dernier l’a amené ce vendredi 15 janvier à Adjohoun. À la maison des jeunes de cette commune devant les populations, le président de la République a lâché «continuer la dynamique, je veux m’y engager ».

Le chef de l’Etat s’engage à continuer le travail à la tête du pays. Les prémices de l’annonce de sa candidature sont déjà venues de Apkro-Missérété la veille. Ce jeudi 14 janvier, à Apkro-Missérété, Patrice Talon a déclaré, «si nous avons fait 22 stades en un mandat, un mandat encore et c’est fini ! ». Adieu donc, son serment de faire un mandat unique. C’est donc fini la profession de foi prononcée lors de son investiture le mercredi 06 avril 2016 où il disait «je ferai de mon mandat unique une exigence morale en exerçant le pouvoir d’Etat avec dignité et simplicité ». Le président Patrice Talon sera sur la ligne de départ pour la course à la Marina le 11 avril 2021.