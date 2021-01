Le Tribunal de première instance de première classe de Cotonou a connu d’un dossier de falsification de test COVID-19 ce mardi 12 janvier 2021. Le juge dans son délibéré a condamné l’accusée, une française à 10 mois de prison avec sursis et à une amende de 250 000 francs CFA pour «faux et usage de faux certificat médical ». Le 14 décembre 2020 à l’aéroport Bernardin Cardinal Gantin de Cotonou, la Française a présenté un résultat négatif de test COVID-19.

Pourtant, elle était porteuse du virus. Elle a été dénoncée par le corps de contrôle d’une compagnie aérienne et interpellée. Après les enquêtes qui ont confirmé qu’elle était atteinte du coronavirus, elle sera mise en quarantaine. Elle va être mise sous convocation. Devant le juge, elle a reconnu les faits et plaidé la clémence du tribunal.

Le ministère public a demandé au tribunal de la condamner à 12 mois de prison avec sursis et à une amende de 250 000 francs CFA. Mais, au terme des plaidoiries, le juge a retenu de condamner la dame pour «faux et usage de faux certificat médical ». Elle écope dont de 10 mois de prison avec sursis et à une amende de 250 000 francs CFA.