Le fichier électoral officiellement remis aux maires par le conseil d’orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée (Cos-Lépi). La cérémonie de remise aux conseillers communaux a eu lieu mercredi 27 janvier 2021 à Comè. Cette étape du processus puise sa légalité dans les lois électorales en vigueur au Bénin.

Le conseil d’orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée (Cos-Lépi) a choisi la commune de Comè pour la remise officielle du fichier électoral aux élus et aux maires. Cette remise symbolique du fichier électoral par poste de vote et par centre de vote lance définitivement le processus d’actualisation de la liste électorale pour l’élection présidentielle du 11 avril prochain.

Le conseil d’orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée tient donc au respect du calendrier électoral en vue d’un scrutin réussi. Selon les dispositions établies par le code électoral et en phase avec le calendrier électoral rendu public par la commission électorale nationale autonome, il est prévu la date du 27 janvier 2021 pour la transmission du fichier électoral aux maires, sa publication ainsi que son affichage.

Plusieurs autorités politico-administratives étaient présentes à la dite cérémonie de remise du fichier électoral dont entre autres le vice-président du Cos-Lépi, le député Florentin Tchanou, le directeur général de l’Insae. La prochaine étape reste la publication et l’affichage dans les différents centres de vote répartis sur l’ensemble du territoire national.