Comme annoncé, les forces de l’opposition ont choisi de se mettre ensemble pour mener la lutte pour la restauration de la démocratie au Bénin. Ce mercredi 13 janvier 2021 au siège du parti Les Démocrates à Cotonou, ces forces ont présenté le Front pour la restauration de la démocratie, collectif de l’opposition à la presse. Ce collectif est composé de partis politiques et des personnalités qui sont opposés à la gouvernance de Patrice Talon.

D’entrée, Eric Houndété, président du parti Les Démocrates a indiqué qu’ «il nous faut mettre hors d’état de nuire ceux qui nous dirigent aujourd’hui, qui ont décidé de confisquer notre pays, de le mettre aux enchères et d’être les seuls enchérisseurs pour finir par partir avec tout le monde pratiquement y compris avec notre patrimoine de démocratie et de liberté ». Il a laissé entendre que «le désir de notre peuple de voir les forces politiques de l’opposition regroupées, rassemblées en une force unique de synergie pour vaincre cette dictature qui s’est installée à la tête de notre pays, ce désir est grand ». Selon lui, ils sont nombreux ces Béninois de l’extérieur et de l’intérieur qui ont souhaité qu’en fin, cette opposition soit unie pour que les objectifs soient réalisés. Il est conscient qu’il n’y a pas d’unanimité et d’unanimisme dans le monde. Mais, Eric Houndété espère que ceux qui ne sont pas avec le collectif aujourd’hui, vont venir progressivement. Il a rassuré que ceux qui vont déjà les formalités pour rejoindre le collectif vont être reçus au plutôt.

Maintenir allumée cette flamme de la liberté, de la démocratie, de la fraternité …

«Nous venons vous présenter le Front pour la restauration de la démocratie, collectif de l’opposition », a indiqué le président du parti Les Démocrate, membre du front. Pour sa part, le professeur Joël Aïvo a eu une pensée pour tous les citoyens qui malgré les risques sont restés debout pour chanter, face à l’évangile de la peur, l’espoir depuis bientôt cinq ans. «Notre devoir, toute génération confondue, est de maintenir allumée cette flamme de la liberté, de la démocratie, de la fraternité pour que ceux qui sont à l’extérieur puissent rejoindre leurs familles, leur pays et qu’ils fassent pour que ce pays tourne normalement », a-t-il confié. Selon lui, «ce n’est que par le rassemblement et l’union que nous pouvons sauver ce pays ». «Nous avons ensemble ouvert un cycle démocratie le 6 avril 2016. Et dans la constitution, nous avons choisi que le 5 avril à minuit, nous allons fermer ce cycle ».

Une convention signée

Aïvo estime que c’est un engagement républicain qu’aucun organe ne peut changer. C’est pourquoi les forces se sont unies pour fermer pacifiquement ce cycle laborieux dans lequel les Béninois ont payé le prix fort. Et ce collectif est composé entre autre des partis politiques Les démocrates de Eric Houndété, de la Dynamique unitaire pour la démocratie et le développement (DUD) de Valentin Aditi Houdé, Grande solidarité républicaine (GSR) de Antoine Guédou et Rassemblement Joël Aïvo (RJA). Les présidents de ces trois partis et mouvement ont signé devant la presse une convention afin de travailler ensemble pour une alternance au sommet de l’Etat en avril 2021 et pour la restauration de la démocratie. A cette sortie médiatique, étaient présents, Nourou Dine Saka Saley, les anciens ministres Saliou Akadiri, Jean-Marie Ehouzou et Ali Houdou, Eugène Azatassou.