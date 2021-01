Après la visite des ministres Benjamin Hounkpatin de la santé, Véronique Tognifode Mewanou des affaires sociales et Romuald Wadagni de l’économie et des finances au Centre national hospitalier Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM) de Cotonou, le président de la République Patrice Talon a décidé d’agir pour aider les malades bloqués dans les hôpitaux du pays. Lire ci-dessous le communiqué du gouvernement.

Communiqué du gouvernement du Bénin

Le Président TALON ordonne le paiement des frais de tous les patients guéris et bloqués dans les hôpitaux, en vue de leur retour chez eux. En dehors du Centre National Hospitalier Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM) de Cotonou ce jeudi 31 décembre 2020, le Président de la République, Monsieur Patrice TALON a, après avoir reçu le point des frais de santé en attente de paiement dans tous les hôpitaux et centre de santé publics du pays par les patients guéris mais qui manquent de moyens, ordonné au nom du gouvernement, le règlement intégral par le ministère des Finances desdits frais afin que les intéressés rentrent fêter en famille.Les dispositions ont donc été prises à cette fin afin de libérer toutes les personnes concernées. Le gouvernement du Bénin souhaite une belle et heureuse année 2021 à toutes et à tous.