Dans son allocution lors de la réunion du bureau politique élargie aux élus du parti Union progressiste (UP) de ce samedi 16 janvier 2021 à Abomey-Calavi, le président du parti Bruno Amoussou a expliqué les deux types de classes politiques qui existent actuellement au Bénin et leurs ambitions. Pour l’ancien ministre du Plan, «comme dans tous les pays du monde, le débat politique se développe dans notre pays ». Et «comme dans tous les pays du monde, la lutte s’intensifie à l’approche des élections majeures, notamment les Présidentielles ».

Selon lui, cette lutte oppose « qui embrassent la démocratie pour s’en servir et ceux qui, continuellement œuvrent pour l’accomplissement de l’enracinement de cette démocratie, bénéfique pour la population ». Elle oppose aussi «ceux qui veulent reconquérir le pouvoir par le chaos, des vides juridiques et de l’autre côté, ceux qui défendent les institutions aussi imparfaites qu’elles soient, pour qu’elles demeurent des cadres de discussion et de dialogue ». Bruno Amoussou estime que cette lutte oppose les gens qui veulent des assises depuis 2019 «dans le but de supprimer la constitution du 11 décembre 1990, instaurer une nouvelle république et se relancer dans la compétition présidentielle et de l’autre côté, ceux qui défendent les acquis de la conférence nationale, notamment la dévolution du pouvoir par les élections et la limitation des mandats conformément à la constitution ».

Pour lui la lutte oppose ceux qui réclament toujours des assises nationales, pour supprimer la constitution du 11 décembre 1990 révisée en 2019 pour les mêmes objectifs. Et en face, il y a ceux qui travaillent pour la stabilité et la paix afin de créer des conditions favorables au peuple. Enfin, La lutte met aux prises ceux qui sont pour le maintien de ce qui existe et qui est favorable à leur intérêt et ceux qui veulent des réformes pour transformer notre pays.