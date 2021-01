Les derniers événements qui se sont produits au Capitole ce mercredi 6 janvier continuent de susciter d’énormes réactions auprès du monde politique. Intervenant sur MSNBC, Cori Bush une élue pour le Parti démocrate lors des élections fédérales de 2020 à la Chambre des représentants des États-Unis pour le 1ᵉʳ district congressionnel du Missouri, a estimé que le bilan aurait été beaucoup plus lourd dans les rangs des manifestants s’ils étaient des Noirs.

Un traitement différent si les manifestants étaient des Noirs

L’élue a également déploré l’attitude des forces de l’ordre qui agissaient selon elle comme si, elles avaient reçu l’ordre de ne pas tirer. « Si c’étaient des gens qui me ressemblaient, s’il y avait eu le même nombre de personnes, mais s’ils avaient été noirs et bruns, nous n’aurions pas franchi ces étapes», avait lancé la femme politique américaine. « Nous n’aurions pas réussi à pouvoir entrer par la porte et à casser les fenêtres et aller mettre les pieds sur les bureaux des membres du Congrès. », a-t-elle poursuivi lors de son intervention.

Elle déplore l’attitude des policiers

Pour elle, il s’agit juste d’un appel qui a été lancé par le président américain avec l’appui des élus républicains. L’élue afro-américaine a par la suite déploré le fait que la Capitole ne soit plus un lieu sécurisé pour les représentants du peuple. « Il y a des gens réels – comme nous sommes des gens, nous sommes des législateurs. On nous a dit que lorsque nous sommes ici pour ces raisons, nous sommes en sécurité. Aujourd’hui n’était pas ce jour-là. », a-t-elle déploré suite à une question demandant son avis sur l’attitude adoptée par les policiers du Capitole.