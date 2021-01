En France, les violences à l’encontre des forces de l’ordre se poursuivent après les récentes manifestations violentes dans le cadre de l’adoption de la loi sécurité globale. Dans la soirée de ce samedi 9 janvier, le commissariat de police de Grand-Quevilly a été pris d’assaut par quelques adolescents. Agés pour la plupart entre 13 et 14 ans, les mineurs ont lancé sur le bâtiment de la police des feux d’artifice et des mortiers. A l’intérieur du local au moment des faits, se trouvaient trois policiers. Toutefois, aucun dégât matériel n’a été enregistré.

Un contrôle de la police un peu plus tôt dans le quartier aux alentours du commissariat serait à l’origine de cet incident même si la police ne fait pas encore un rapport entre les deux événements. En effet, les trois policiers qui se trouvaient dans le bâtiment au moment de l’attaque, sont ceux qui avaient intervenu dans le quartier quand une bande d’une dizaine de mineurs avait tenté de voler une draisienne électrique à un couple.

Trois mineurs en garde à vue

D’après le maire de la ville, Nicolas Rouly, cette attaque est inacceptable et pose de graves et préoccupantes questions concernant la délinquance dans la ville. « Nous avons demandé des renforts de police au ministère de l’Intérieur il y a peu de temps et nous n’avons toujours pas eu de réponse », a-t-il déploré. Pour lui, il faudra renforcer le maillage et la présence des adultes dans la ville. Il a annoncé par ailleurs qu’il convoquera dans les jours à venir un conseil local pour prévenir la délinquance.

Dans le rang de ces mineurs, la police avait mis la main sur trois d’entre eux dont la garde en vue a été prolongée ce dimanche soir d’après des sources policières citées par France bleu. Les adolescents sont interpellés pour « violences aggravées sur les policiers et dégradations par moyens dangereux » a précisé le média.