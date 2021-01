Tout comme le port du masque anti-covid avait pris une allure politique avec le président Donald Trump, la vaccination contre le virus est en train de prendre la même allure. Bon nombre des agents de santé américains qui devraient être les premières personnes à recevoir le vaccin à cause de leur exposition au virus ont délibérément choisi de ne pas se faire vacciner. D’après le New York Post, ce refus est observé dans plusieurs Etats américains.

Dans l’Etat de l’Ohio par exemple, le gouverneur, Mike DeWine, avait indiqué un que près de 60% du personnel soignant de l’Etat a pris pour le moment, la résolution de ne pas se faire vacciner. En Californie et en Texas près de la moitié des travailleurs de la santé des hôpitaux du comté de Riverside et du Houston Memorial Center ont confié aux médias locaux qu’ils ne se feront pas vacciner. En effet, la majorité de ceux-ci, se dit être préoccupée par l’influence de la politique dans le développement du vaccin d’après une étude de la Kaiser Family Foundation rapportée par le Los Angeles Times.

Une immunité complète pour les USA

« Je sens que les gens se disent : “Je peux encore y arriver jusqu’à ce que cela [la pandémie ndlr] se termine sans recevoir le vaccin” », a estimé April Lu, une infirmière du Providence Holy Cross Medical Center. Il s’agit en effet, d’une situation qui pourrait remettre en cause les estimations de l’immunologue Anthony Fauci, qui espérait une immunité complète pour les USA d’ici l’été prochain. « Notre capacité en tant que société à revenir à un niveau de fonctionnement plus élevé dépend de la protection du plus grand nombre possible de personnes », a estimé pour sa part, Marc Lipsitch, épidémiologiste à Harvard, lors d’un entretien avec le New York Post.