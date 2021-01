La Covid-19 fait rage aux Etats-Unis. Il y a actuellement 21 millions d’américains contaminés si on ajoute foi aux chiffres de l’Université Johns-Hopkins. Hier mardi, le Covid Tracking Project annonçait plus de 131 mille malades hospitalisés. Avec la campagne de vaccination en cours, le pays espère freiner la propagation du virus. Actuellement, deux vaccins sont approuvés par les autorités américaines. Il s’agit de Moderna et de Pfizer. La première dose de ce dernier vaccin a été administrée le 18 décembre 2020 a un élu républicain du nom de Kevin Brady.

“Le bureau du médecin de la chambre m’a (dit) que j’avais le Covid”

Jusqu’au 1er janvier dernier, aucun signe du Covid n’avait été diagnostiqué à ce représentant du Texas. Ce mercredi, il annonce sur Twitter avoir été testé positif. « Aujourd’hui, le bureau du médecin de la Chambre (des représentants) m’a informé que j’avais été testé positif au Covid-19 et que j’étais mis en quarantaine » a t-il écrit sur le réseau social à l’oiseau bleu. Je commencerai « le traitement demain » et j’espère « aller bien » a-t-il ajouté.

Les cas de personnes testées positives à la Covid-19 après une première injection du vaccin Pfizer ne sont pas rares aux Etats-Unis. Le lendemain de Noël, un infirmier d’Etat de 45 ans avait contracté le virus après une première vaccination le 18 décembre 2020, comme l’élu américain.