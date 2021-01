Le 02 octobre 2020, le président américain Donald Trump contractait le nouveau coronavirus à quelque quatre semaines de la présidentielle américaine. Le chef de la Maison Blanche a reçu un cocktail de plusieurs vitamines, d’anticorps de synthèse et de médicaments pour guérir de cette terrible maladie. Il n’en a dit que du bien à l’époque. « Ça a été une bénédiction. C’est incroyable à quel point ça a fonctionné. Je veux que vous puissiez avoir ce que j’ai eu et je vais m’organiser pour que ça soit gratuit » avait déclaré le numéro 1 américain. Le moins qu’on puisse dire, c’est que son vœu s’est réalisé. Une quarantaine de personnes ont reçu par méprise le cocktail d’anticorps du chef de la Maison Blanche.

42 américains recoivent le “cocktail Trump” par erreur

Les faits se sont déroulés dans un hôpital de Boone en Virginie-Occidentale. Ces 42 américains étaient venus se faire vacciner avec la solution produite par le laboratoire Moderna, le 30 décembre 2020 selon CNN, qui a rapporté l’information. Pour rappel, c’est l’entreprise Regeneron qui a mis au point ce cocktail d’anticorps capable de baisser la charge virale chez les personnes atteintes par la Covid. Il peut être utilisé par les adolescents de plus de 12 ans, les adultes et les personnes de plus de 65 ans qui souffrent de formes modérées ou légères du nouveau coronavirus. Il est généralement administré aux patients par perfusion.

Cette injection n’est pas nocive

Il n’y a cependant aucun souci à se faire pour la santé de ces 42 personnes. Selon le médecin en chef du programme anti-covid-19 de la Virginie OoccidentalE, le cocktail n’est pas dangereux pour la santé. « Ce produit était le même que celui qui avait administré au Président Trump lorsqu’il a été infecté. Bien que cette injection ne soit pas nocive, elle a été remplacée par le vaccin. Mais ceci offre à notre équipe de direction une occasion importante de revoir et améliorer la sécurité du processus de vaccination pour chaque Virginien occidental » a déclaré Clay Marsh.