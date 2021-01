Il était une fois un joueur nommé Edson Arantes Do Nascimento, connu sous le sobriquet Pelé. Au cours de sa carrière, le brésilien, considèré comme le meilleur joueur de tous les temps, a marqué « 1.091 buts pour Santos, (son unique et seul club) » . C’est du moins ce qu’affirme un membre de l’Association des chercheurs et historiens de Santos. « Le Roi du football a marqué 643 buts en compétition et les 448 buts marqués en matchs et compétitions amicales ont été ostracisés comme s’ils avaient moins de valeur » se plaint Fernando Ribeiro.

« Les 448 buts que l’on tente aujourd’hui de disqualifier ont été inscrits contre les principales équipes de l’époque. América (Mexique) et Colo Colo (Chili) ont encaissé neuf buts de la part du Roi […] L’Inter Milan a pris huit autres buts de la part du Roi”,» a t-il poursuivi. L’homme réagissait ainsi pour contester le record battu par Lionel Messi la semaine dernière. En effet, l’argentin avait inscrit son 644ème buts avec le FC Barcelone, distançant ainsi le brésilien qui en avait marqué 643 avec Santos.

« Qui m’aurait cru si j’avais dit que j’avais marqué cinq fois plus de buts que Pelé ?»

Si on ajoute foi aux propos de M Ribeiro, Cristiano Ronaldo malgré son 758 buts inscrit en carrière hier dimanche, est encore loin de Pelé. Mais officiellement, le brésilien a marqué 757 buts en matchs officiels. Il est donc distancé par le portuguais qui court maintenant derrière le titre de meilleur buteur de tous les temps. Ce record est détenu par Josef Bican qui a marqué à lui seul 805 buts au cours de sa carrière. Le joueur avait premièrement porté les couleurs de l’Autriche avant de devenir tchécoslovaque. Il dira avoir marqué 5.000 buts, mieux que Pelé donc. Avant sa mort en 2001, la presse lui a demandé pourquoi il était si taiseux sur ses exploits. « Qui m’aurait cru si j’avais dit que j’avais marqué cinq fois plus de buts que Pelé ? » a t-il répondu.