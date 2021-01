La mystérieuse disparition de Diary Sow continue d’occuper l’actualité. En effet, les membres d’un comité nommé « retrouvonsDiary » ont fait connaître leur opinion à ce sujet. Ils ont notamment déploré la gestion qui est faite de cette enquête et le caractère plutôt informel des différentes informations qui circulent sur cette actualité. Ils se sont également attaqués à la publication qui est faite par certains médias laissant entendre qu’elle aurait fugué.

« Nous, par le canal d’un membre du comité, on a des informations chaque jour, venant de sa famille. Sa maman nous a confirmé il y a 24 heures qu’elle n’a aucune information de sa fille, au moment où l’opinion sénégalaise se permet d’affirmer des choses non fondées en disant qu’elle a fugué. D’autres même commencent à dire dans les réseaux sociaux qu’elle est allée avec son copain. », a déclaré un des membres du comité dans un discours qu’il a prononcé.

La thèse de la fugue rejetée

Le comité a formellement rejeté la thèse relative à une probable fugue de Diary Sow. « Les sénégalais ne doivent pas dire cela. Nous avons tous connu Diary à travers les réseaux et la télé. On a entendu à maintes reprises son papa, sa maman, dire des choses sur elle et tu sais que cette fille est tellement attachée à sa famille qu’elle ne va jamais disparaître sans donner de nouvelles à sa maman. », a poursuivi le comité.

Une option volontaire selon une proche de la disparue

Rappelons que selon une publication qui avait été faite par le média francilien, la jeune femme aurait délibérément pris l’option de se retirer. Il rapporte en effet des confidences qui ont été faites par une proche de la victime ayant requis l’anonymat. « Diary est vivante, elle va bien. Il faut la laisser tranquille, qu’on arrête de parler d’elle. Il faut surtout lui laisser le temps de faire ses choix et de revenir si elle en a envie. Une chose est sûre, elle s’expliquera un jour ou l’autre, demain, dans un mois ou dans un an », confiait la proche de la femme au média.