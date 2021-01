En 2018, Tracy Chapman porte plainte contre Nicki Minaj. Elle reproche à la rappeuse la diffusion de « Sorry », un single qui devait figurer sur l’album “Queen” sorti la même année. En effet, la chanson comportait des bouts de “Baby Can I Hold You”, un tube de la compositrice et interprète américaine. L’équipe de la reine du rap Us s’était rapprochée de la chanteuse de folk pour lui demander la permission d’utiliser ces échantillons musicaux. Celle-ci refuse poliment. Le single a donc été retiré de l’album « Queen ». Mais Tracy Chapman constate que cette chanson a été jouée sur HOT 97, une radio populaire New-yorkaise par Funkmaster Flex, un célèbre DJ. Ce qui a motivé la plainte de la native de Cleveland.

Dans le document, la compositrice indiquait qu’il était important de réparer le mépris affiché par la Queen of rap pour les droits artistiques délibérément enfreints et pour faire en sorte qu’un tel comportement répréhensible ne se reproduise pas. Pour ne pas aller à un procès qui selon l’un de ses conseils, lui coûtera plus cher, Nicki Minaj a décidé de conclure un accord avec Tracy Chapman. Un accord pécuniaire. La rappeuse versera 450 mille dollars à l’interprète de “Fast Car”. Elle va aussi régler la facture générée par les frais de la procédure.

Un premier jugement en faveur de la reine du rap Us

Notons que l’affaire avait été jugée en septembre 2020 pour la toute première fois. Le tribunal, dans son verdict avait donné raison à Nicki Minaj. Selon le juge, une « décision déracinant ces pratiques courantes (d’utilisation d’échantillons musicaux) limiterait la créativité et étoufferait l’innovation au sein de l’industrie musicale ». Mais la compositrice n’a pas lâché prise jusqu’à ce qu’un arrangement soit trouvé devant la Cour fédérale de Californie.