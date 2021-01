A cause des manifestations qui ont eu lieu le 6 janvier dernier au Capitole américain faisant cinq morts dont un policier, le président américain Donald Trump risque d’être poursuivi en justice une fois qu’il quittera ses fonctions. En dehors de ce dernier incident historique, le président Trump est également visé par des enquêtes sur ses finances personnelles qui pourraient potentiellement conduire à des accusations criminelles. Alors pour ne pas être pas inquiété une fois qu’il ne sera plus président, Donald Trump aurait voulu s’auto-gracier.

Le président aurait discuté de la question à huis clos avec des assistants. En plus de lui-même, Donald Trump aurait également voulu gracier plusieurs membres de sa famille. Toutefois, d’après un sondage réalisé par les médias américains ABC News et Washington Post, la grande majorité des Américains sont opposés à cette idée. D’après le sondage, soixante-huit pour cent des Américains (68 %) sont opposés à l’idée contre vingt-huit pour cent (28%) qui sont favorables.

58% approuvent la décision de Twitter

Dans le même sondage qui a été mené du 10 au 13 janvier auprès de 1 002 adultes du pays avec une marge d’erreur de 3,5%, cinquante-huit pour cent (58%) des personnes interrogées ont également soutenu la récente décision de Twitter de bannir le président de la plateforme. Une décision que la plateforme avait prise en invoquant le risque de nouvelles violences.

« En raison des tensions persistantes aux États-Unis et de la reprise de la conversation mondiale concernant les personnes qui ont violemment pris d’assaut le Capitole le 6 janvier 2021, ces deux Tweets doivent être lus dans le contexte d’événements plus larges dans le pays et les moyens par lesquels les déclarations du président peuvent être mobilisées par différents publics, y compris pour inciter à la violence, ainsi que dans le contexte du modèle de comportement de ce compte ces dernières semaines », a déclaré Twitter.