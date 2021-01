Aditya Singh, 36 ans, vivait depuis près de trois mois dans une zone sécurisée de l’aéroport O’Hare de Chicago, aux USA. Il s’agit du sixième plus gros aéroport au monde. Californien d’origine, ce dernier a été délogé le 17 janvier dernier et est poursuivi pour intrusion dans une zone réservée ainsi que pour de supposés vols.

Résidant à Los Angeles, Singh est arrivé le 19 octobre dernier à l’aéroport de Chicago. Il n’en sortira finalement qu’au bout de trois mois. Ce sont des membres des équipes de sécurité et de nettoyage de l’aéroport qui ont donné l’alerte. Au moment de son arrestation, celui-ci portait un badge appartenant à un employé. C’est grâce à ce badge qu’il arrivait à ne pas être reconnu.

Il reste trois mois dans un aéroport par peur du covid-19

Au moment de son arrestation, il a affirmé aux forces de l’ordre avoir eu relativement peur de la crise sanitaire. De fait, il a pris la décision de rester à l’aéroport, survivant en demandant un peu d’aide aux passagers et voyageurs. Une énorme surprise pour la juge en charge de l’affaire, Susana Ortiz, qui s’est étonnée de voir que personne n’a été en mesure de reconnaître l’individu avant.

Un procès prévu dans les semaines à venir

De son côté, le département de l’aviation de Chicago a tenu à se montrer rassurant, expliquant que l’homme n’était pas et n’est plus une menace pour la sécurité des voyageurs. Il n’était pas connu des autorités. Titulaire d’un master en hôtellerie, ce dernier a été libéré sous caution et se trouve en attente de son procès.