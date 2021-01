Le Bénin s’apprête à organiser la 3è édition les élections professionnelles nationales. Elles sont prévues pour le 24 janvier 2021. Dans un communiqué, le parti politique Les Démocrates fustige et dénonce cette politique récurrente d’exclusion et de nomination systématique des représentants au sein des Institutions et autres Organisations et exprime tout son soutien aux travailleurs en lutte pour des élections professionnelles inclusives, équitables et transparentes.

Le parti exhorte «les Démocrates de tout bord à se joindre au combat afin de faire triompher, à l’issue des élections professionnelles nationales prochaines, les organisations syndicales qui, ces cinq dernières années, ont donné la preuve de leur résistance à la liquidation de la Démocratie et de l’état de droit, à la précarisation de l’emploi et de leur attachement à la défense des intérêts moraux et matériels des travailleurs ». Selon cette formation politique, à la suite des mesures scélérates et liberticides qui ont drastiquement érodé les droits fondamentaux et les acquis des travailleurs, contraignant désormais l’employé béninois à un esclavagisme de type nouveau dans son propre pays, «le pouvoir de la Rupture s’apprête à définitivement sceller le sort des travailleurs béninois ».

Des nominations ?

Pour le parti, le gouvernement s’apprête «à nommer en lieu et place du libre choix des travailleurs, les représentants des organisations professionnelles et syndicales qui doivent, au nom de leurs pairs, siéger dans les instances de dialogue social au détriment des organisations les plus qualifiées à défendre les intérêts des masses laborieuses ». Et le mode opératoire ici est encore le même que celui qui a abouti à la confiscation du pouvoir législatif et «à la honteuse nomination des maires de communes ». Il s’agit de «l’exclusion de ceux dont la voix gène, par la perversion du processus électoral qui consiste à changer les règles de jeu au cours du jeu ». C’est pourquoi, le parti dirigé par l’ancien député Eric Houndété invite tous les travailleurs à s’opposer à cette politique du régime en place.