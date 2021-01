Les événements inattendus du Capitole ont ému les USA. L’assaut des partisans du président Donald Trump pour empêcher la certification de la victoire de Joe Biden ont profondément marqué le pays et ont même conduit plusieurs républicains à se désolidariser de leur leader.

Depuis, les autorités tentent d’empêcher toute nouvelle incursion des extrémistes de droite dans les lieux. Yogananda Pittman, cheffe par intérim de la police du Capitole a évoqué le sujet de la sécurité du Capitole dans une déclaration rendue publique il y a quelques heures. Pour elle, il faut construire une clôture permanente autour du lieu pour le protéger de futures volontés d’invasions. Une proposition qui va à l’encontre de la volonté de la maire de Washington, Muriel Bowser, qui est opposée à l’idée d’une clôture permanente dans la ville.

«À la lumière des événements récents, je peux dire sans équivoque que les vastes améliorations de l’infrastructure de sécurité physique doivent être apportées pour inclure des clôtures permanentes et la disponibilité de forces de secours prêtes à proximité du Capitole… Comme je l’ai noté plus tôt cette semaine, même avant le 11 septembre 2001, les experts en sécurité ont soutenu qu’il fallait faire plus pour protéger le Capitole américain… En fait, une évaluation de sécurité de 2006 recommandait spécifiquement l’installation d’une clôture permanente autour du Capitole.» a entre autres déclaré Mme Pittman.