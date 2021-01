Les Etats-Unis font face à un risque de menaces extrémistes, qui a amené les autorités à prendre des mesures. En effet, ce mercredi 27 janvier 2021 le département américain de la Sécurité intérieure a publié un bulletin d’alerte antiterroriste qui fait état d’un « climat de violences accrues », dans tous les Etats-Unis. Selon le document, ces menaces sont liées à des « extrémistes violents » qui n’approuvent toujours pas la présidence du démocrate Joe Biden.

« Colère face aux restrictions liées à la COVID-19 »

D’après le bulletin publié par le ministère de la Sécurité intérieure, « des informations suggèrent que des extrémistes violents ayant des objections à l’exercice de l’autorité gouvernementale et à la transition présidentielle, ainsi que d’autres griefs alimentés par des récits mensongers, pourraient continuer à se mobiliser, et à inciter à commettre des violences ». Le document a fait état de plusieurs extrémistes qui sont animés par des motivations diverses. Au rang de ces dernières, se trouve notamment leur « colère face aux restrictions liées à la COVID-19 et aux résultats de l’élection » présidentielle du 03 novembre 2020.

Ces menaces pourraient se poursuivre durant plusieurs semaines

Même si le ministère a souligné ne pas avoir « d’information sur un complot crédible spécifique », il a quand même fait savoir que des « émeutes violentes ont encore eu lieu ces derniers jours ». Cependant, il a indiqué que ces menaces pourraient se poursuivre durant plusieurs semaines. A en croire le ministère, certains des extrémistes « pourraient avoir été galvanisés par l’intrusion le 6 janvier », au cours de laquelle de nombreux partisans de l’ancien président américain Donald Trump ont attaqué le capitole. Notons que le bulletin publié par le ministère américain de la Sécurité intérieure est appliqué jusqu’au 30 avril 2021.