La star de la chanson américaine Beyoncé a tenu à faire un cadeau spécial à ses proches pour clôturer l’année 2020. Une année qui aura marqué le monde par la pandémie du coronavirus mais de nombreux drames et difficultés. Le cadeau surprise de Beyoncé, un collier avec un pendentif assez curieux : le chiffre 2020 pour rappeler l’année mais écrit en dessinant habilement un doigt d’honneur. Le bijou est orné de diamants d’après les dernières révélations.

Un doigt d’honneur donc à cette année que tout le monde veut vite oublier y compris la star et ses proches. La photo du pendentif a d’abord été rendue publique par la cousine de l’épouse du rappeur Jay Z, Angie Beyince sur instagram accompagné d’un petit message bien explicite : «Beyoncé a offert à toutes ses amies cet incroyable collier personnalisé 2020. C’est une main avec le majeur levé et l’année 2020 combinés. Quand je l’ai ouvert, j’ai eu les larmes aux yeux parce que c’est à la fois hilarant et profondément sentimental. L’année 2020 a été faite de hauts et de bas, mais dans l’ensemble, c’est une année vraiment étrange et difficile. Espérons que 2021 sera bonne pour le monde.» a déclaré la cousine de Beyoncé. Plus tard, la mère de cette dernière, Tina Knowles a été également photographiée avec le même collier.