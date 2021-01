La France compte baisser son effectif militaire au Sahel. Impliqué dans la région dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les forces françaises vont voir leur effectif baisser d’après une annonce du président français Emmanuel Macron. Il a évoqué le sujet ce mardi dans le cadre des voeux aux armées.

Au Mali, les forces françaises font l’objet de vives critiques de la part des populations locales. Bien que la France affirme son engagement contre le terrorisme dans la région, certains critiquent cette action. L’hexagone a néanmoins perdu plusieurs de ses soldats dans des attaques sporadiques. Néanmoins le président français estime que les actions menées sur place montrent des résultats positifs. Raison pour laquelle, et vu l’effort fourni par les pays concernés, Emmanuel Macron annonce une baisse des effectifs dans les mois à venir sans donner plus de détails.

“Les résultats obtenus par nos forces au Sahel, conjugués à l’intervention plus importante de nos partenaires européens, vont nous permettre d’ajuster notre effort… Les renforts temporaires que j’ai décidé de déployer ont permis à la force Barkhane de mettre en grande difficulté des groupes terroristes qui se retrouvent acculés, réduits à des procédés lâches, qui ont atteint nos forces, mais qui, je le rappelle, frappent d’abord et surtout les civils, sans discrimination” a déclaré le président français lors de la rencontre. Toutefois, selon certains analystes, une baisse plus importante des effectifs est à prévoir au regard des enjeux électoraux à venir en France. Le pays a en tout perdu une cinquantaine de soldats, ce qui exaspère les électeurs.