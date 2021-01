A Bayonne, en plein pays Basque, une jeune femme de 37 ans a trouvé la mort dans la nuit du dimanche à lundi. C’est suite à un contrôle policier. L’infortunée figurait déjà sur les tablettes de la police pour délit de fuite, vol et menace de mort. L’incident s’est déroulé vers une heure du matin, heure française. Tout a commencé quand les policiers ont repéré une voiture à l’allure instable. Elle se déplaçait « de manière erratique ».

Elle cogne le genou d’un policier

Les agents intiment l’ordre à la conductrice de s’arrêter. Ce qu’elle fera finalement après plusieurs refus. Quand les policiers se sont rapprochés du véhicule, la conductrice a subitement redémarré, cognant au passage le genou d’un agent. Dans la foulée, un autre policier dégaine son arme de service et tire « en direction du véhicule ». Malheureusement pour l’infortunée, elle est touchée par la balle et décède plus tard à l’hôpital.

Une procédure judiciaire a néanmoins été ouverte pour « tentative d’homicide sur une personne dépositaire de l’autorité publique ». Le policier auteur du tir a été placé en garde à vue ce lundi matin. Il est poursuivi pour « homicide par personne dépositaire de l’autorité publique ».