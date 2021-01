Sauf rebondissement et nouveaux éléments sur le dossier, il n’y aura plus d’investigations dans l’affaire de fusillade pendant le tournage d’un clip de Booba. En Août dernier, cette affaire avait fait grand bruit. Pendant un tournage, alors que B20 avait quitté les lieux, des individus armés de battes de base-ball et de fusils ont fait irruption sur les lieux et agressés des membres de l’équipes de tournage. Plusieurs personnes ont été blessées ce jour là.

Quelques heures après, Booba avait réagi à travers une vidéo sur les réseaux sociaux et indexé directement son rival avec qui il avait occasionné des dégâts à l’aéroport d’Orly lorsqu’ils se sont retrouvés face-à-face après de longues semaines de clashs par médias interposés et sur les réseaux sociaux. Booba l’avait indexé directement en disant son vrai nom.

Nous apprenons que ce mardi, la justice française s’est prononcée sur le dossier et l’a classé sans suite. “La procédure a été classée sans suite, la fusillade n’a pas été reliée à un quelconque différend opposant les rappeurs en question“, aurait affirmé le parquet.