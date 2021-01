Le dossier relatif à la gestion du lotissement dans l’arrondissement de Godomey a connu son verdict ce vendredi 15 janvier 2021 au tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey-Calavi. Et le juge a condamné l’ancien maire Patrice Hounsou-Guèdè et ses co-accusés à 12 mois de prison ferme. Il a aussi décerné à leur encontre un mandat de dépôt. Ils sont poursuivis pour « faux et usage de faux certificat en écriture publique ».

Lors des audiences précédentes, les accusés ont plaidé non coupables. Malgré cela, le ministère public a plaidé qu’ils soient gardés dans les liens de la détention et a requis 12 mois de prison ferme contre l’ex-maire Hounsou-Guèdè et ses quatre (04) co-accusés pour «faux et usages de faux certificat en écriture publique ; complicité de faux et usage de faux » dans l’affaire de délivrance de fausses lettres d’attribution ayant conduit à la délivrance de faux certificats administratifs de parcelle.

Leur avocat a plaidé pour leur relaxe pure et simple «subsidiairement au bénéfice du doute » lors de l’audience du 18 décembre 2020. N’étant pas en détention, l’ancien maire de la commune d’Abomey-Calavi, Patrice Houssou-Guèdè va être arrêté puis déposé en prison où il va purger sa peine. Mais, tous les mis en cause peuvent interjeter appel.