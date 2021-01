En France, le parti du Rassemblement national vient de dévoiler son contre-projet sur la question du séparatisme. Ce dernier a été présenté ce vendredi 29 novembre, par Marine Le Pen. Un projet de loi qui reprend certaines idées de celui travaillé actuellement par l’exécutif, mais qui va toutefois un peu plus loin.

En effet, aux yeux du RN, le projet de loi actuellement travaillé au Parlement ne s’attaque pas au cœur du « problème » et s’en prend même à toutes les religions. Du côté du parti d’extrême-droite, on essaie ainsi de recentrer les débats dans le seul et unique but de combattre les idéologies islamistes.

Le RN présente un contre-projet

Une manière pour le RN de lutter contre la menace et la terreur islamistes qui tente d’imposer son idéologie totalitaire. Une idéologie qui gagne du terrain et qui met en branle l’équilibre même de la société. Économie, culture, société, le RN évoque dans son rapport l’ensemble des questions et entend frapper fort.

Interdiction du voile et déchéance de nationalité

Par exemple, le parti de Marine Le Pen entend empêcher et interdire la diffusion publique de l’idéologie islamiste. Cinéma, presse, école, l’ensemble des lieux cités pourraient ainsi être forcés de ne plus évoquer le sujet. Autre point, le RN entend interdire les tenues qualifiées comme étant « islamistes », tel que le voie dans l’espace public. Enfin, le RN envisage la dissolution des organisations prônant une telle idéologie, voire même le retrait de la nationalité française en cas de situation grave.