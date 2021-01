Depuis ce lundi 4 janvier 2021, il est interdit de fumer la Chicha dans les lieux ouverts au public dans le département du Zou. C’est un arrêté N°12/002/PDZ/SGD/SA pris par le préfet du département Firmin A. Kouton qui a été rendu public hier lundi qui annonce la mesure. Et les instructions ont été données aux éléments de la police républicaine pour veiller au respect de la décision. Ce mardi 5 janvier, le préfet a donné des explications sur cette décision qui a été prise, au micro de Frisson radio.

Selon le préfet, cette mesure fait suite à «des plaintes incessantes que nous recevons de nos populations notamment ceux qui vont dans les bars, restaurants et autres lieux publics qui sont souvent dérangés par des personnes qui consomment de la Chicha et qui les empêchent de rester et de se reposer ». Pour lui, ce n’est pas normal que les gens soient empêchés de se reposer ou de rester dans des lieux ouverts au public. Le préfet estime que la consommation de la Chicha dans ces lieux n’éduque pas non plus les enfants. Donc, «c’est pourquoi nous avons dû prendre cette mesure-là pour protéger ceux qui ne digèrent pas la chicha ». «Nous avons déjà commencé par dire aux promoteurs de ces boites-là, de ces milieux-là de tout faire pour sensibiliser déjà leur clientèle », rassure le préfet.

Il rappelle qu’il y a des endroits où c’est écrit «No smoking par exemple ». Cela veut dire qu’on ne peut pas aller là-bas pour fumer. Il estime que les promoteurs des lieux ouverts au public doivent prendre ces genres de précautions pour avertir leur clientèle. Et il prévient que un promoteur ne respecte pas la décision, «on peut aller jusqu’à fermer ». «C’est rien pour nous la mise en œuvre de cette mesure-là, c’est même rapide chez nous », avertit l’autorité préfectorale Firmin Kouton.