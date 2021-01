Dans le département du Zou, il est désormais interdit de fumer la Chicha dans les lieux ouverts au public. Le Préfet du département du Zou, Firmin A. Kouthon, a pris un arrêté dans ce sens. L’arrêté N°12/002/PDZ/SGD/SA portant interdiction de la consommation de la chicha dans les lieux ouverts au public sur toute l’étendue du territoire du département du Zou a été rendu public ce lundi 4 janvier 2021. Selon cet arrêté, il est interdit de fumer la chicha dans les bars, les restaurants, les débits de boissons, les maquis et tous les autres lieux de manifestations publiques dans le département du Zou.

Pour ce fait, toutes les autorités policières, les structures décentralisées des ministères du cadre de vie et du développement durable et du ministère de la santé ainsi que les maires des communes du Zou sont instruits à l’effet de faire une application stricte et rigoureuse du présent arrêté. De son vrai nom « Hachich », la chicha ou le Narguilé est une pipe orientale, munie d’un long tuyau communiquant avec un flacon d’eau aromatisée que la fumée traverse avant d’arriver à la bouche du fumeur. Cette décision préfectorale vient donc réglée un problème de santé publique.

Car, autant le fumeur de la Chicha est exposé à des maladies, autant celui à côté qui inhale l’est aussi. Une étude menée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur les nouvelles formes de tabagisme en 2017 révèle que le fumeur de la Chicha est exposé à de plus importantes quantités de nicotine, de monoxyde de carbone et d’autres toxines que le fumeur de cigarettes. De plus, la force nécessaire pour aspirer l’air à travers le tuyau permet à la fumée de pénétrer plus en profondeur dans les poumons. Par ailleurs, une étude du ministère de la Santé publique du Bénin publiée en 2015, et portant sur la relation entre le tabagisme et les affections pulmonaires, «le fait que le plus souvent, ces fumeurs se regroupent dans des endroits confinés pour fumer, explique son effet toxique très important ».