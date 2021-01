L’investiture du président démocrate cristallise l’attention aux USA après les émeutes qui ont eu lieu au Capitole il y a quelques jours. Une situation qui a poussé les autorités à déployer des milliers de force de l’ordre pour assurer la sécurité à Washington en attendant la cérémonie d’investiture.

C’est dans ce cadre qu’un homme a été arrêté il y a quelques heures par la police du Capitole. D’après les dernières informations, l’homme était armée et avait sur lui des faux papiers d’invitation à l’investiture. Il avait également des centaines de munitions. L’individu, Wesley Allen Beeler, tentait de rentrer dans une zone sécurisée avec sa camionnette. Il a été arrêté pour possession d’une arme à feu non enregistrée et possession de munitions non enregistrées, entre autres infractions selon un rapport cité par CNN.

Les autorités craignent que des extrémistes pro-Trump tentent une nouvelle incursion lors de la cérémonie d’investiture de Joe Biden. Pour limiter les actions possibles, les compagnies aériennes ont par exemple décidé d’interdire les armes à bord des vols en direction de Washington.