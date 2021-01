Dans son message de présentation de vœux au peuple béninois, Irénée Agossa, membre du parti Les Démocrates (LD) a appelé les Béninois à la mobilisation et à finir avec la peur. Car, «nous sommes à un moment de la confiance retrouvée ». Pour lui, cette confiance va s’établir en cette année 2021 par le biais d’un nouveau contrat républicain. Pour y parvenir, ensemble, les Béninois doivent vaincre la haine, la méchanceté à travers l’amour.

A en croire l’ancien directeur de la SONACOP, le peuple béninois grâce à l’amour va vaincre le mépris dont il fait l’objet à travers les libertés retrouvées. «La foi la conviction, l’engagement, cet ensemble bien ordonné, commence par soit même », relève-t-il. Alors, il prend l’engagement que désormais, il est prêt à conduire le peuple béninois devant et partout pour que «nous puissions remporter cette victoire ». «Rien ne me fait peur et cela doit vous garantir que la peur n’existe pas sur ce chemin », rassure Irénée Agossa, président de l’ancien parti Le Nationaliste.

Selon lui, le parrainage et autres conditions restrictives ne doivent pas faire peur. Car, le parti Les Démocrates est un parti du peuple. Et il n’y a pas de pouvoir au-dessus du pouvoir du peuple. Il n’y a pas de lois supérieures aux lois du peuple. C’est pourquoi «je vous dis : nous avons aussi la capacité de gagner, de vous conduire vers la victoire ». «Et c’est la Cour constitutionnelle du pouvoir en place qui va proclamer notre victoire. C’est la CENA là qui va proclamer notre victoire. », soutient-il. Car, «la dynamique est de notre côté ».