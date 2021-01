C’est un classement qui prend en compte certains critères comme la durée du contrat, l’âge, l’historique des blessures et les performances des joueurs. La liste bi-annuelle des valeurs des footballeurs sur le marché des transferts est désormais disponible. Et le moins qu’on puisse dire c’est que Kylian Mbappé ne figure pas en première position comme ce fut le cas il y a quelques mois. Il est plutôt 5ième du classement, derrière Bruno Fernandes, Trent Alexander-Arnold et Erling Haaland.

Tout en haut on retrouve Marcus Rashford dont la valeur marchande est de 165,6 millions d’euros selon l’Observatoire du football européen du Centre international d’étude du sport, qui publie cette liste bi-annuelle. La valeur marchande du champion du monde français est de 149,4 millions d’euros. Il a encore 18 mois de contrat avec le club de la capitale. Une donnée qui n’a manifestement pas milité en sa faveur.

Neymar dans les abysses du classement

En France par contre, l’attaquant du Paris Saint Germain règne en maître. Il devance Marquinhos (73 millions d’euros), Jérémy Doku (65 millions), Jonathan David (53 millions) et Houssem Aouar (49 millions). Neymar, le coéquipier de Mbappé en club est dans les abysses de ce classement. Il ne pèse que 32 millions d’euros sur le marché des transferts. L’historique de ses blessures et les 18 mois de contrat qu’il lui reste à Paris justifient manifestement sa chute.