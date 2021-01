WhatsApp, la messagerie chiffrée achetée à plus de 18 milliards de dollars par Facebook en 2014 ne rapporte pas beaucoup d’argent. A cause de son caractère chiffré, il ne se propose pas aux entreprises comme un interface capable de les aider à communiquer avec leurs clients dans le cadre d’un service après-vente par exemple. Facebook compte désormais corriger le tir en proposant ce service à des entreprises susceptibles de payer pour. Ainsi donc, l’entreprise américaine peut continuer d’utiliser Instragram et Facebook pour engranger des revenus publicitaires et positionner WhatsApp comme une application de suivi et de relation client.

L’ultimatum

Cette nouvelle politique a amené la messagerie chiffrée à imposer un ultimatum à ses utilisateurs du monde entier. Dès le 08 février 2021, ils n’auront plus accès à leurs comptes s’ils refusent d’accepter de nouvelles conditions d’utilisation. Ces nouvelles conditions obligent les utilisateurs à partager leur numéro de téléphone, les données sur leurs transactions ou leur adresse IP avec Instagram, Facebook et Messenger. Il faut dire que jusque-là, WhatsApp n’imposait à personne le partage d’ informations avec Facebook.

Les utilisateurs avaient alors la possibilité de refuser. Ce qui dorénavant n’est plus le cas. Tout utilisateur de la messagerie chiffrée est maintenant astreint de partager son numéro de téléphone, son adresse IP permettant de le localiser, des informations qui renseignent sur la manière dont il interagit avec d’autres y compris les entreprises, des informations ayant trait à des services et des données de transactions.