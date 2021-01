La nouvelle condition inquiétante de WhatsApp continue de faire de vague. La semaine dernière nous vous annoncons que Elon Musk, celui qui est devenu l’homme le plus riche du monde tout dernièrement selon un classement taclait la messagerie WhatsApp après l’annonce de la nouvelle politique de confidentialité en invitant à utiliser Signal, un concurrent du service de messagerie du groupe Facebook. En clair WhatsApp qui totalise aujourd’hui plus de 5 milliards de téléchargement sur Google Play ouvre l’accès aux données du réseau social à Facebook, un autre réseau social qui fait sensation.

Cette nouvelle n’est pas une bonne nouvelle selon certains observateurs. Et déjà des administrations annoncent qu’il n’utiliseront plus ce service de messagerie. C’est le cas de la Turquie. Nous apprenons que le Président Erdogan et son administration n’utiliseront plus WhatsApp. L’administration utilisera désormais l’application BiP, un service de messagerie analogue développé par un turque selon l’information disponible sur la page de présentation de l’application sur Google Play.

Mais les autorités turques ne se sont pas arrêtées là. Sur Twitter, un officiel turque a invité ses concitoyens à utiliser l’application BiP désormais. “Nous avons beaucoup plus que leurs homologues étrangers dans nos produits nationaux tels que # BIP et #Dedi. Nous invitons tous nos citoyens à utiliser les pratiques nationales et nationales“, a écrit Ali Taha Koç, chef de la Direction du développement numérique du Président turc