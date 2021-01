Outre l’événement historique de la célébration du soixantenaire de son indépendance le 1er août dernier, le Bénin a été marqué par l’édition 2020 de la semaine numérique, lancée en novembre par la ministre béninoise Aurélie Soule-Zoumarou, en charge de l’économie numérique et de la digitalisation. Parmi les thèmes abordés au cours de cette édition 2020 : le digital et l’emploi, le e-commerce, les métiers du gaming et les jeux vidéo béninois, ou encore la modernisation des services publics via le numérique.

Côté entreprises, le Bénin ne manque pas non plus de sociétés spécialisées en marketing digital. Un grand nombre d’agences existe : elles interviennent dans des domaines aussi variés que la création de sites de e-commerce, le référencement naturel, la création de contenu ou encore l’optimisation des réseaux sociaux. Nombre d’entre elles sont répertoriées sur le site Sortlist. En termes de taille, cela va de la micro-entreprise, moins de 10 salariés, à la petite ou moyenne entreprise. La plus importante en termes de taille, l’agence Méthode Intégrale, forte de 21 personnes, espère notamment asseoir sa notoriété localement et même au-delà. En effet, elle se présente comme une opportunité donnée aux ambitieux de développer avec succès leur entreprise. Pour ce faire, ces agences doivent miser sur un bon design de leur site web et un solide marketing digital.

De même, l’Agence Web LAF, bien que n’étant encore qu’une micro-entreprise, ambitionne également d’aider des clients de l’Afrique entière, en axant davantage son offre sur la mise en place de stratégies digitales globales et la création de contenus. Il est intéressant de constater que le budget minimal à prévoir pour la réalisation d’une prestation reste très similaire d’une agence à l’autre, avec une enveloppe minimale de 1000 € par projet, qu’il s’agisse par exemple de créer un site web ou bien une application mobile.

L’impact du marketing digital se détecte aussi par le biais d’agences de publicité en ligne, dont l’agence Benin Pub Online. Celle-ci propose plus spécifiquement d’accompagner ses clients dans la gestion de leurs campagnes publicitaires en ligne ; elle relaie des publicités venant de secteurs très différents, tels que le bâtiment, l’immobilier, les assurances, l’alimentation, l’informatique et bien sûr le digital. En optant pour la diversité des industries représentées, Benin Pub Online semble s’inspirer, à son échelle, des géants du e-commerce actuels Amazon et Alibaba, dont l’attrait provient en grande partie de la variété des produits et des offres promotionnelles ponctuelles réalisées tout au long de l’année. De la même manière, les plateformes d’iGaming, évoluant dans un univers hautement concurrentiel, proposent cette variété d’offres et de promotions, comme celles listées sur ce site, pour attirer les joueurs. Sont notamment proposés des tours gratuits sur machines à sous, tels les 100 tours gratuits offerts sur Fire Joker par JustSpin, ou des bonus sans dépôt immédiat, comme les 30 $ de bonus proposés par Winner.

Le choix d’un partenaire de marketing digital au Bénin peut être difficile. Analyser en profondeur ses besoins, les forces et positionnements de chacune des agences, ainsi que les retours d’expérience clients, peut toutefois faciliter la prise de décision. Néanmoins, ce n’est plus un secret, la transition digitale est enclenchée dans le pays et bien visible au travers de portails d’emploi tels qu’Emploi Benin, qui propose des formations en webmarketing et en communication digitale et cherche à recruter des spécialistes en webmarketing.