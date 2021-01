Kim Jong-Un, dirigeant de la Corée du Nord, a déclaré que les Etats-Unis constituent l’ennemi numéro un de son pays. Il a fait cette déclaration au cours du 8e congrès du parti au pouvoir. L’information a été donnée par l’agence officielle nord-coréenne KCNA. Selon ce dernier, le numéro un nord-coréen a fait savoir que Pyongyang « devrait se concentrer et se développer en vue de subvertir les États-Unis, le plus grand obstacle à notre révolution et notre plus grand ennemi ».

Une provocation à l’endroit des Etats-Unis

Toujours lors de la réunion du parti au pouvoir, Kim Jong-Un a également indiqué, sans prononcer le nom de Joe Biden, que : « quelle que soit la personne au pouvoir, la vraie nature de sa politique contre la Corée du Nord ne va jamais changer ». Notons que ces propos du leader nord-coréen sont perçus comme une provocation à l’endroit des Etats-Unis. Cela, même avant l’investiture du démocrate à la Maison Blanche. En effet, même si les relations diplomatiques entre les deux pays sont au point mort depuis maintenant plusieurs années, les choses ont semblé évoluer dans le bon sens sous le mandat du président américain sortant Donald Trump. Plusieurs fois la presse avait fait part de relations cordiales entre les deux hommes politiques, avec même des rencontres historiques. Ces dernières (Singapour et Hanoï) organisées dans le but de mettre fin aux programmes nucléaires nord-coréens, n’ont cependant pas abouti à une entente entre les deux dirigeants.

Un « chien enragé »

La raison principale de ces désaccords est le refus par Kim Jong-Un de faire des concessions, pour obtenir la levée des sanctions américaines qui pèsent sur son pays depuis plusieurs années. Pour rappel, la Corée du Nord ne voue pas à Donald Trump la même haine qu’elle ressent envers le président élu Joe Biden. Récemment la Corée du Nord a estimé que ce dernier est un « chien enragé » qu’il faudrait « battre à mort ». L’ancien vice-président de Barack Obama, quant à lui, a qualifié Kim Jong-Un de « voyou ».