L’ancien premier ministre béninois et candidat à la présidentielle Lionel Zinsou s’est servi de la toile pour souhaiter une bonne année à ses concitoyens béninois. Dans un post publié sur Facebook, il a présenté ses vœux pour une année 2021 “heureuse et constructive”. Pour lui, en plus des atouts du Bénin à savoir la paix, la tolérance, le respect des traditions (…), les béninois doivent s’unir pour l’égalité et les libertés. Lire ci-dessous son message.

Voeux de Lionel Zinsou

Au dernier soir de la terrible année 2020, je présente à tous nos concitoyens mes vœux et ceux de ma famille pour une année 2021 heureuse et constructive. Le travail de tous, la dignité, la solidarité, la résistance de chacun et la bonne organisation d un peuple fier ont contenu la pandémie et n’ont pas cassé la dynamique du développement. Aujourd’hui nous devons plus que jamais travailler en pensant aux plus vulnérables mais aussi aux plus jeunes d’entre nous. Nos urgences sont sociales, sanitaires et éducatives. Nous pouvons les traiter tous ensemble, chacun dans son rôle, avec cohérence et humilité. Nous ne pouvons pas relever ces défis dans la division de tous contre tous. Le Bénin a pour lui la paix, la tolérance, le respect de ses traditions , l’éclat de sa culture, d’incroyables talents et l’une des bases les plus solides parmi les économies d’Afrique. Il nous reste à faire ensemble le vœu de l’union nationale pour l’égalité et les libertés.