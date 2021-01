Des millions de personnes utilisent des applications de messagerie instantanée pour communiquer avec leurs proches. Initialement, elles ont été créés pour communiquer en contournant les services SMS des opérateurs. Et c’est pourquoi les premiers modèles à avoir vu le jour ont gagné en popularité. Tandis que de nombreux nouvelles applications sont créées, il y a une certaine concurrence qui pousse les développeurs à mettre en place de nouvelles fonctionnalités.

Qu’attendons-nous des messageries de la prochaine génération?

Les applications les plus populaires sont WeChat, Snapchat, Google Hangouts, WhatsApp, Telegram et Signal. Et elles ont toutes des caractéristiques intéressantes et uniques. Chacune d’elle est adaptée à un public spécifique. Les développeurs recherchent activement de nouvelles options pour créer et utiliser ces applications. Par exemple, la sphère des rencontres est parmi les plus ciblées, comme sur le site Lada Date, où l’on peut rencontrer des femmes seniors mais aussi des hommes. Le sujet de la blockchain est également populaire. Quant aux systèmes de messagerie eux-mêmes, ils disposent de fonctions pratiques pour le transfert de crypto-monnaies, associées à un haut degré de protection. Il y a aussi des directions intéressantes:

Rencontres : Sur l’écran de la liste de discussion, vous pouvez directement utiliser la géolocalisation qui est prise en compte comme dans whatsapp par exemple. Ce sont des utilisateurs qui souhaitent également se rencontrer qui utilisent le plus souvent cette fonctionnalité. Des avatars plus grands signifient que les gens sont les plus proches de vous. Plus l’avatar est petit, plus l’utilisateur est éloigné de vous. En appuyant sur une photo qui vous intéresse, des informations sur la personne s’ouvrent: âge, nom, autres photos. Vous pouvez rédiger un message et ajouter une personne à votre liste de contacts.

Multitâche : Le multitâche de messenger fait partie intégrante de la vie moderne. Par exemple, lorsque nous sommes loin de chez nous, nous pouvons passer un appel vidéo à notre enfant, sélectionner un livre dans la liste et le lire avant de se coucher sans perdre le contact visuel. Et tout cela peut être fait dans une seule application.

Lecture des URL : Une autre fonctionnalité utile de la messagerie est lorsque vous pouvez envoyer une URL à votre interlocuteur lors d’une conversation. La caméra du smartphone reconnaît l’URL, le lien est scanné à partir de l’écran du moniteur, l’algorithme génère un lien de travail et le copie dans le presse-papiers. Ensuite, envoyez simplement le lien vers le chat.

Un énorme potentiel

Tous ces concepts montrent à quel point la messagerie instantanée peut devenir polyvalente à l’avenir. Tout est dans l’air du temps. De nouvelles technologies sont en cours de développement et leurs créateurs en trouvent une large utilisation. Dans tous les cas, il existe de nombreuses idées intéressantes.