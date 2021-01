Le ministre des sports du Bénin Oswald Homéky, son conseiller technique, Jean-Marc Adjovi Bocco et Bunmi Jinadu, conseiller de Maryland étaient devant la presse ce mardi 26 janvier 2021 dans les locaux du ministère. Ils sont venus annoncés la signature d’un partenariat entre le Bénin et la ville de Baltimore-Maryland dans le cadre de la coopération sportive qui lie le Bénin aux Etats-Unis. Les autorités de la ville de Baltimore ont décidé de se mettre dans une synergie d’actions avec leurs homologues du Bénin pour pouvoir décrocher une place parmi les dix-sept villes hôtes de la 23e édition de la coupe du monde de football en 2026.

Baltimore est une ville du Nord-Est des États-Unis située dans l’État du Maryland. Selon Jean-Marc Adjovi Bocco, l’intérêt que revêt ce partenariat bilatéral n’est pas que sportif. Car, au-delà de cette candidature, il existe bien des liens culturels entre l’Etat béninois et la ville américaine de Baltimore qui compte sur son territoire un nombre important d’Afro-américains. Pour lui, ce partenariat va permettre une visibilité en thème d’image au Bénin. La ville américaine, Baltimore Maryland est candidate pour accueillir une partie des manifestions de la coupe du monde 2026 que les États Unis vont abriter. Si elle est retenue, le Bénin pourrait avoir son image associée à cette coupe du monde pendant toute la durée de préparation (2021 à 2026) et même plus. Jean-Marc Adjovi Bocco indique que «outre l’image du Bénin qui sera bien visible, ce partenariat ouvre la porte au développement des programmes Sportifs pour les femmes et les jeunes, au développement de l’industrie nationale du sport au Bénin, ce qui va permettre de créer des filières d’emploi, d’acquisition des compétences et des opportunités professionnelles tant dans le sport, tourisme, économique et autres».

Le senior advisor Baltimore Maryland, Bunmi Jinadu a renseigné que ces échanges que les deux parties ont accepté de faire sont une première dans la relation entre la ville de Baltimore Maryland et le Bénin. A l’en croire, ce partenariat vise aussi un transfert de compétence dans l’organisation de grandes compétitions sportives. Pour sa part, le ministre Oswald Homéky relève que ce soutien du Bénin pour la candidature de la ville de Baltimore ne vise pas uniquement à lui permettre de figurer parmi les villes organisatrices de la coupe du monde de football 2026. C’est aussi l’occasion pour le Bénin de se préparer convenablement pour être présent à ce grand rendez-vous sportif planétaire. Pour rappel, cette coupe du monde 2026 va être conjointement organisée par les Etats-Unis, le Mexique et le Canada.