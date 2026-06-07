Real Madrid : réélu président, Florentino Pérez officialise l'arrivée de José Mourinho

Florentino Pérez a été réélu à la présidence du Real Madrid dimanche 7 juin 2026, à l’issue du premier scrutin disputé face à un adversaire depuis vingt ans. Dans la foulée de sa victoire, le dirigeant espagnol a confirmé le retour de José Mourinho sur le banc du club madrilène.

Les socios du Real Madrid ont voté au Pavillon de basket de la Ciudad Real Madrid, à Valdebebas, entre 9h et 20h. Avec 23 593 membres ayant voté à 17h, soit un taux de participation de 31,37 %, le scrutin s’est conclu par une victoire de Florentino Pérez avec environ 64 % des suffrages, selon les estimations relayées par le média espagnol El Chiringuito. Les résultats définitifs, attendus en soirée après intégration des votes postaux, n’avaient pas encore été officiellement publiés au moment de cette publication.

À la tribune, le président réélu a déclaré : « Nous avons obtenu le deuxième meilleur résultat de l’histoire des élections du club. » Il a également annoncé le dépôt d’un recours concernant près de mille votes invalidés que son camp juge recevables.

Une élection convoquée sous tension

Cette consultation est la première à opposer deux candidats depuis 2006. Elle fait suite à une décision prise le 12 mai 2026 : confronté à une saison sans trophée — une première depuis plusieurs années — et à ce qu’il a qualifié de campagne médiatique orchestrée contre le club, Florentino Pérez avait convoqué des élections anticipées. Son rival, l’homme d’affaires Enrique Riquelme, 37 ans, PDG du Cox Group et membre du club depuis plus de deux décennies, avait déposé sa candidature neuf jours plus tard.

La commission électorale avait validé les deux dossiers le 24 mai. Riquelme a reconnu sa défaite avec fair-play : « Je veux féliciter Florentino Pérez pour sa victoire. Le Real Madrid ne restera pas 20 ans sans élections. Il faut continuer à mettre les socios au centre de tout. »

Mourinho de retour, treize ans après

Annoncée en campagne via une vidéo sur les réseaux sociaux accompagnée du slogan «MOUcha historia por hacer», la venue de José Mourinho est désormais confirmée. L’entraîneur portugais, lié jusqu’ici au Benfica, retrouve le club qu’il avait dirigé entre 2010 et 2013, période durant laquelle il avait remporté notamment une Liga et une Copa del Rey. Selon Footmercato, un contrat courant jusqu’en 2029 l’attendait déjà, sous réserve de la réélection de Pérez. Le Real Madrid devrait par ailleurs verser une indemnité de l’ordre de 15 millions d’euros au Benfica pour libérer le technicien de ses obligations contractuelles.

Florentino Pérez a conclu son allocution en fixant l’objectif du prochain mandat : « On va continuer à lutter pour la 16e Ligue des champions. » Le nouveau mandat court jusqu’en 2030.