Face aux piques récurrentes de Shaquille O’Neal, surnommé Shaq, le Français Rudy Gobert a opposé une réponse teintée d’humour. En effet, le joueur américain de basket-ball s’était illustré par ses taquineries au cours de ces dernières heures. Il s’était notamment attaqué au montant du contrat du joueur d’origine française.

Il attaque Rudy Gobert pour son contrat

« Le contrat de Rudy Gobert à Utah ? Je ne vais pas faire le hater. Ça devrait être une source d’inspiration pour tous les petits enfants. Vous tournez à 11 points de moyenne en NBA et vous pouvez obtenir un contrat à 200 millions », avait-il lâché. Par la suite, celui qui s’est démarqué par son poids et qui s’est révélé être l’un des joueurs les plus grands et les plus lourds de tous les temps a poursuivi avec les piques à l’endroit de Rudy Gobert. Par le canal d’une publication sur le réseau social Instagram, il a dévoilé un photomontage dans lequel, il a une fois encore lancé des piques à l’endroit du joueur français.

“Je suppose qu’on ne le saura jamais”

« J’aurais mis 45 points, 16 rebonds et raté 10 lancers-francs en trois quarts temps. Il (Rudy Gobert) aurait mis 11 points, pris 4 rebonds et serait sorti pour 6 fautes en trois quart temps », avait-il laissé lire en légende au montage. En commentaire à cette publication, un internaute a cherché à savoir ce que Rudy Gobert avait fait pour mériter un tel traitement. La réponse de Shaquille O’Neal a été qu’il n’avait rien de concret contre lui. « Rien, je m’amuse juste », a-t-il répondu à l’internaute. C’est alors que le principal intéressé a lui-même réagit avec humour en indiquant : « Je suppose qu’on ne le saura jamais ».