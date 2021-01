Le célèbre rappeur américain 50 cent a dévoilé une surprise pour ses fans. En effet, l’artiste a décidé de rapper « à l’ancienne » dans Part of the Game. Il s’agit d’une musique faite en collaboration avec les chanteurs Rileyy Lanez et NLE Choppa. Selon les informations du site Booska, le son sera également utilisé comme générique pour le prochain spin-off du film Power, Power Book III : Raising Kanan.

Kanan Stark jeune sera joué par Mekai Curtis

Ce dernier dont le teaser a récemment été dévoilé, se concentrera sur le personnage de Kanan stark incarné par 50 Cent. Par ailleurs, le film est attendu sur le réseau Starz durant l’été 2021. Le rôle de Kanan Stark jeune sera joué par Mekai Curtis. Toujours dans Power Book III : Raising Kanan, d’autres acteurs joueront avec ce dernier. Il s’agit en effet d’Annabelle Zasowski, Natalee Linez, Ade Tchike Torbert, Quincy Brown, Joe Bada$$, Toby Sandeman, Lovie Simone, Shanley Caswell, Malcolm Mays, London Brown, Omar Epps et Patina Miller.